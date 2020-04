Imperia, operatori sanitari pendolari disponibili a consegnare pacchi ai ricoverati a Sanremo

Imperia. Per chi avesse reale urgenza, dal lunedì al venerdì, di consegnare ai propri cari ricoverati a Sanremo un cambio di biancheria o altri piccoli oggetti alcuni operatori sanitari pendolari che dal capoluogo si recano al nosocomio della città dei fiori si rendono disponibili a titolo gratuito al trasporto.

I contatti, in privato su Facebook, vengono mantenuti attraverso il suo profilo dalla dottoressa Gabriella Manfredi. Il pacco deve essere di piccole dimensioni perché viene lasciato fuori dal reparto dove viene ritirato dagli addetti con indicato sopra chiaramente nome cognome reparto di degenza, specificando piano e padiglione. Naturalmente il parente che invia non deve essere in quarantena in quanto dovrà portare il pacco in un luogo convenuto, non saranno, infatti, ritirati al domicilio.

Trattandosi di professionisti vincolati al segreto professionale il contatto rimane privato e non viene divulgato in alcun modo il nome del paziente.