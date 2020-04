Imperia, obbligo di mascherine in tutti i negozi

Imperia. Obbligo delle mascherine a Imperia all’interno degli esercizi commerciali. È quanto previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco Claudio Scajola, che integra le disposizioni già assunte al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 sul territorio comunale.

La decisione arriva alla luce della prima fornitura di mascherine chirurgiche alla popolazione, effettuata dalla Regione Liguria tramite il servizio di Poste Italiane. L’obbligo si rivolge a tutte le attività economiche e dei servizi di cui è consentita l’apertura in base alle misure adottate dal Governo e per i clienti e l’utenza delle stesse.

La mascherina sarà obbligatoria anche per gli ambulanti dei banchi alimentari che riprenderanno l’attività settimana prossima e per tutti coloro che entreranno nell’area del mercato. Non ci sarà invece l’obbligo di indossare le mascherine per chi semplicemente cammina per strada.