Imperia, morto il suocero di Piana. Il cordoglio della Lega

Imperia. «Esprimo, a titolo personale e a nome di tutti i militanti della provincia, cordoglio per la scomparsa di Bruno Verda, suocero dell’amico Alessandro Piana: a lui, alla moglie e a tutta la famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento doloroso». E’ il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Bruno Verda, 79 anni, di Flavio Di Muro, Commissario provinciale Lega Imperia.