Imperia, lezioni motorie virtuali per Reds Rugby Team

Imperia. I Reds Rugby Team nonostante il momento difficile e lo stop imposto dalla FIR non si sono persi d’animo e con i mezzi tecnologici hanno portato avanti piccoli progetti per stare insieme.

In primis una serie di disegni sul tema #andràtuttobene dove i piccoli Reds hanno fatto “volare” la balenottera rossa, mascotte della squadra, sull’arcobaleno della speranza; successivamente i genitori si sono sbizzarriti in piatti culinari che spontaneamente hanno portato ad un terzo tempo virtuale graditissimo.

Non mancano lezioni motorie virtuali per tenersi in movimento, intervallate dai saluti dedicati degli amici del Monaco Rugby e della franchigia nazionale delle Zebre Rugby. Ora un altro progetto proposto dagli amici degli Old del Recco, un video simpatico inserito nel canale You tube: RUGBY FIGHT Covid19...della serie il rugby è stato il primo movimento sportivo a fermarsi ma combatte con la forza che contraddistingue questo sport.

«Stiamo vivendo un momento particolare e di grande sacrificio, tutto il REDS Rugby Team –IM con un grande abbraccio augura una serena Pasqua ai nostri piccoli atleti e alle loro famiglie, agli amici rugbisti, agli sportivi italiani e soprattutto a chi in questo periodo anziché pensare a come far ripartire un campionato, sta aiutando, per strada, negli ospedali e con donazioni anche non pubblicizzate chi è “ in campo” #distantimauniti torneremo sul terreno di gioco tutti! Seguiteci all’indirizzo FB “reds rugby team” altre attività arriveranno» – fa sapere Reds Rugby Team.