Imperia, la Società San Vincenzo de Paoli in soccorso a chi è in difficoltà

Imperia. «Nello sconvolgimento generato dalla pandemia da coronavirus abbiamo visto nascere decine e decine di encomiabili iniziative benefiche nate spontaneamente tra la popolazione a favore di persone travolte dalla situazione economica contingente. In tale imprevedibile cambiamento di vita, uno dei pochi aspetti positivi e stato l’accrescimento della solidarietà tra le persone.

La storia ci insegna che in situazioni di difficoltà, come quella attuale, accanto ad un fondamentale intervento dello Stato, occorre “rimboccarsi le maniche” e contribuire a risollevarsi. Gli aiuti provenienti dalla solidarietà hanno la finalità di ridare dignità a coloro che, per i più svariati motivi, non riescono a fronteggiare le difficoltà incontrate a seguito di questa improvvisa pandemia. La Società San Vincenzo de Paoli è un’associazione di volontariato senza fini di lucro che ha sede in via Verdi 14 ad Imperia» - fa sapere la Società San Vincenzo de Paoli di Imperia.

«Fin dal lontano 1853 l’associazione si occupa con continuità, insieme alle volontarie vincenziane, di sopperire in parte alle necessità di coloro che si trovano nel disagio legato a contingenze negative della loro vita. L’associazione opera con l’obiettivo di sostenere coloro che attraversano periodi di criticità, utilizzando svariati strumenti quali il pagamento di canoni di locazione, di bollette e la distribuzione (da parte delle Volontarie Vincenziane) di pacchi alimentari non dimenticandosi di favorire il percorso formativo scolastico dei ragazzi delle famiglie bisognose attraverso contributi mirati.

Per poter soddisfare questi bisogni non sono necessari grossi interventi finanziari, occorre invece il sostegno morale ed eventualmente il conforto di piccoli contributi che possano favorire il superamento di questo difficile momento.

Anche tu puoi aiutarci a soccorrere coloro che sono in difficoltà tramite la raccolta fondi appena avviata cliccando qui oppure facendo un bonifico a questo iban IT72L0200810500000102614864

Intestato a: Associazione Società San Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale Imperia

Chiamaci al 347 75 97 986 e saremo lieti di rispondere alle tue domande e spiegarti come verrà utilizzata la tua donazione. Grazie di cuore a nome di tutte le persone che raggiungerai con la tua offerta» - dice la Società San Vincenzo de Paoli di Imperia.