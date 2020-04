Imperia, la casa di riposo Betlemme: «Diversi nostri degenti con sintomi all’ospedale ma negativi»

Imperia. Nelle case di riposo e nelle Rsa sono in corso i test sierologici su degenti e personale ma come la cronaca di questi giorni dimostra, in ritardo rispetto alle richieste come spiegano alla direzione della “Betlemme” di Porto Maurizio dove si sono verificati 13 decessi e casi di positività tra il personale. «Quando abbiamo chiesto i tamponi – spiegano – l’ufficio Igiene ne ha fatti 4 riservati ai degenti più giovani, poi sono stati fatti ad alcuni operatori».

«Abbiamo avuto in questi giorni pazienti con tutti i sintomi della polmonite, li abbiamo mandiamo in ospedale ma alle tamponature risultano negativi, anche degli operatori». A parlare è la direzione della cooperativa Nuova assistenza subentrata 1° marzo della casa di riposo di proprietà della parrocchia di San Maurizio.

C’è il timore che si stia diffondendo un virus diverso, di una forma “tradizionale” di polmonite o che qualcosa non funzioni nella tamponatura. Timore giustificato dalla morte di 12 pazienti che sono venuti a mancare dall’inizio dell’emergenza.

«Si tenga conto, infatti, che su nessuno dei 12 pazienti deceduti è stato effettuato il tampone, quindi, non abbiamo la certezza che di Covid si trattasse», precisano alla Betlemme.