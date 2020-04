Imperia, incendio nel centro abitato di Caramagna. Danneggiata un’automobile

Imperia. Un incendio è divampato questo primo pomeriggio, intorno alle 13, in strada Ciosa, località Caramagna, alle spalle di Porto Maurizio. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che le fiamme siano partite da una vecchia ondulina che è andata carbonizzata.

Prontamente domato dai vigili del fuoco, il rogo, che si è sviluppato in un’area densamente abitata, ha finito per danneggiare parzialmente un’autovettura parcheggiata. Non si registrano feriti. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri forestali.