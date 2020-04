Imperia. L’edizione 2019 della Notte di Bollicine organizzata dal Civ di Porto Maurizio andata in scena lo scorso agosto era stata caratterizzata dal mega concerto in piazza Mameli per il ventennale della Combricola del Blasco.

Per l’occasione lo storico leader Kikko Sauda aveva radunato sul palco tutti i musicisti che si sono alternati alla in questi 20 anni affiancando loro anche nomi storici di musicisti dei tour di Vasco. Sul profilo YouTube della Combriccola è apparso il video di quella serata indimenticabile, ma per il 2020 della Notte Bianca, c’è solo la data, sabato 22 agosto e tante incognite.

«Se per la ripresa delle attività i tempi sono quelli preannunciati – conferma il presidente del Civ Riccardo Caratto – sicuramente non ce la facciamo a organizzare la Notte Bianca del 2020, non è una manifestazione che si organizza in due mesi, pur avendo richieste di gruppi già da gennaio, ma la macchina è complessa se si vogliono mantenere gli standard che la caratterizzano come la più partecipata per numero di spettatori dell’estate imperiese. E poi c’è l’incognita di quanti esercizi aderenti saranno in grado di versare il contributo, visto che per l’80 per cento la Notte Bianca è autofinanziata».

«E non solo, bisognerà vedere come la gente reagirà, se vorrà uscire, se non ci sarà paura, oltre alla probabile corsa da parte di tutti gli Enti organizzatori a partire dai prossimi mesi ad accaparrarsi gruppi ed attrazioni», conclude il presidente del Civ portorino.