Imperia, il sindaco Scajola firma l’ordinanza di proroga misure anti Covid

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola, ha firmato l’ordinanza di proroga delle disposizioni adottate sul territorio comunale alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le precedenti disposizioni, riportate nel testo in allegato, sono prorogate sino al 13 aprile alle ore 24.

E’ previsto il divieto della presenza e degli spostamenti di persone fisiche nei seguenti luoghi:

le passeggiate litoranee (Piazzale Santa Lucia a Borgo Prino, i marciapiedi lato mare di Lungomare Colombo e Via Lamboglia, Piazzetta Leonardo Dulbecco, Spianata Varese, Passeggiata Moriani, Passeggiata Aicardi, Calata Anselmi, i moli del nuovo Porto Turistico, il Parco Urbano San Leonardo, Calata Cuneo, il Molo Lungo del Porto Di Oneglia, Spianata Peri lato mare, Via A.S. Novaro lato mare, giardini Luciano Berio, la Rabina);

le spiagge e le scogliere di tutta la fascia costiera comunale;

tutti i giardini e i parchi pubblici, Largo Ghiglia, Piazza della Vittoria e i cimiteri cittadini;

il divieto di utilizzo delle panchine pubbliche con una distanza inferiore al metro da parte dell’utenza;

la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e dei distributori automatici di somministrazione di alimenti e bevande collocati su aree pubbliche entro e non oltre le ore 20;

il divieto di allontanarsi da un raggio di 300 metri dalla propria residenza o abituale dimora per lo sgambamento e i bisogni fisiologici del proprio animale domestico;

il divieto di utilizzo della bicicletta se non per i casi di spostamento per comprovate esigenze lavorative o per acquisto di beni di prima necessità.

E’ stabilita la chiusura di tutti gli impianti sportivi.

Tutti gli uffici comunali sono chiusi al pubblico. Per motivati casi di urgenza, è possibile contattare il centralino (0183 7011) per prenotare un appuntamento con il Servizio interessato;

Sono sospese tutte le procedure concorsuali;

E’ sospesa l’attività dei mercati rionali all’aperto. Restano aperti al pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione, i due mercati coperti.

E’ sospesa la corresponsione del pagamento nell’area adiacente all’Ospedale per il personale sanitario impegnato nell’attività medica ed infermieristica e piazzale Maestri del Commercio (ex Agnesi), piazza del Duomo e Parcheggio Senatore Amadeo per tutti gli utenti.

E’ inoltre prevista la sospensione del varco ZTL del Parasio e delle sedute di allenamento degli atleti professionisti negli impianti sportivi.

Il testo dell’ordinanza:

ordinanza 133 (3)