Imperia, il sindaco Scajola a Toti: «La Regione non può adottare misure meno restrittive del Governo»

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola in diretta Facebook ha chiarito il senso dell’ordinanza che sconfessa la decisione del presidente della Regione Giovanni Toti che ha previsto a partire da oggi un allentamento del Lockdown. «La Regione – ha detto il primo cittadino del capoluogo – non può adottare misure meno restrittive del Governo. In situazioni di emergenza occorre un’unica linea di comando anche per creare confusione tra cittadini e Forze dell’ordine».

Scajola ha poi ricordato le cifre impietose che riguardano il capoluogo sul quale il coronavirus non sembra voler mollare la presa: sono 650 persone in isolamento, di cui 280 positive, numero al quale bisogna aggiungere quello delle persone ricoverate.

«Accelerare il processo rischia di mandare all’aria quanto fatto finora e di compromettere la ripresa successiva e il salvataggio di almeno parte della stagione», ha sottolineato Claudio Scajola.

«I mercati? Trattandosi di attività agroalimentare -ha precisato l’ex ministro – erano già previsti prima dal Governo, con ordinanza, come la legge ci permetteva, per prudenza, li avevamo sospesi».