Imperia, il Covid entra a Palazzo civico: dirigente contagiato

Imperia. Anche un dirigente di Palazzo civico è risultato positivo al Covid-19. Non essendo stato necessario il ricovero è stato curato a casa e le sue condizioni sono in via di miglioramento.

L’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola ha disposto allo scopo di prevenire il diffondersi del virus oltre allo smart working nei casi in cui è stato possibile la misura di “isolare” un dipendente per ufficio, distribuendo mascherine e gel disinfettanti oltre a provvedere alla sanificazione di tutti i locali e a limitare gli ingressi del pubblico.

Il Comune ha pagato un caro prezzo al coronavirus con la morte qualche giorno fa del consigliere Claudio Ghiglione.