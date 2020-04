Imperia, il commercio ambulante piange “Peppino il Bello” Giuseppe Nastasi

Imperia. E’ morto ieri Giuseppe “Pino” Nastasi, commerciante ambulante in pensione. Chiamato dai colleghi con il soprannome di “Peppino il Bello”, Giuseppe era conosciuto e benvoluto da tutti, soprattutto per il suo modo di essere gioviale e scherzoso. Aveva lavorato per anni nei mercati di Imperia, a Ventimiglia e in numerose fiere, lasciando poi il banco al figlio Gianni.

Stando a quanto si apprende, l’uomo, che aveva patologie pregresse, nell’ultimo periodo si era ammalato di Covid-19.

«Ieri è mancato Pino, collega che tutti ricordano come una persona sempre scherzosa – scrive un commerciante ambulante -. Era ammalato di sue patologie con le quali combatteva da qualche tempo. A queste sue battaglie si è aggiunto il covid-19 che lo ha aiutato a varcare la soglia dell’infinito. Non si sa per colpa di cosa sia mancato, ma a quelli che minimizzano sempre tutto vorrei dire le sue patologie le stava affrontando e probabilmente, con solo quelle, avrebbe vissuto ancora non so quanti anni. Il covid-19 non sarà stata la causa principale della sua prematura scomparsa, ma se non ci fosse stato a quest’ora la sua famiglia l’avrebbe avuto ancora con loro. Dispiace della tua scomparsa a tutti quelli che ti hanno conosciuto».