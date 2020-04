Imperia, il Cescot organizza corso online per diventare amministratori di condominio

Imperia. Sono aperte le iscrizioni per coloro che intendono diventare amministratori di condominio. Il Cescot organizza questo corso da quasi 10 anni con docenti altamente preparati e, nonostante le restrizioni imposte a causa del Covid-19, non si ferma e intende dare nuove opportunità formative, organizzando il corso online.

«In un periodo in cui le persone hanno molte ore disponibili, possono investire nella propria formazione e professionalità seguendo i nostri corsi direttamente da casa. Ogni iscritto potrà seguire le lezioni da computer, tablet o cellulare grazie alla nostra piattaforma certificata che riuscirà a monitorare in modo preciso e dettagliato le presenze dei partecipanti. Il corso avrà una durata di 72 ore in orario e giorni da stabilire, le lezioni saranno al massimo di 4 ore al giorno (suddivise in 2 ore al mattino dalle 9.00 alle 11 e 2 ore al pomeriggio dalle 15.00 alle 17). Alla conclusione del corso si terranno gli esami con prova scritta e orale presso la sede del nostro ente di formazione in via Bonfante, 29 ad Imperia (come previsto dal decreto ministeriale D.M. n. 140 13/08/2014).

Gli interessati al corso (requisito minimo: diploma scuola media superiore) possono richiedere la scheda di prenotazione del corso via mail ( cescotimperia1@gmail.com). Per ulteriori informazioni contattateci al 335/5994976 oppure allo 0183 720040 (interno 4)» - spiega Cescot.