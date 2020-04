Imperia, il 25 aprile nell’anno del coronavirus. La Liberazione si festeggia sui social

Imperia. Il 25 Aprile di quest’anno non potrà essere come tutti gli altri. Per gli ovvi motivi legati alle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, non potremo festeggiare in piazza, come siamo soliti fare la Festa della Liberazione.

La Camera del Lavoro di Imperia, unitamente alla propria sezione Anpi “Fischia il Vento” ha però ritenuto di contribuire alle celebrazioni di questo Settantacinquesimo anniversario. Lo faremo con i mezzi a disposizione in questo momento e provando a dare un contributo di riflessioni, di ricordi e di idee. Lo faremo attraverso la nostra pagina social, la Pagina facebook della Cgil di Imperia: nella settimana che ci accompagna dal 25 Aprile al Primo Maggio, pubblicheremo un video al giorno. Daremo voce ad alcuni nostri Partigiani e Resistenti che ci offriranno un ricordo e un momento di condivisione ed approfondimento.

Se l’emergenza ci costringe all’isolamento e a qualche sacrificio , può diventare anche un’occasione per una celebrazione più intima e più vera, pensando a quanto vale la Libertà che la Resistenza ci ha lasciato. Non potremo uscirne da questa crisi senza applicare i valori di solidarietà , altruismo e fiducia nel futuro che hanno posto le basi per la sconfitta del fascismo e la rinascita del paese. Quegli stessi valori che oggi scopriamo essere ancora così attuali .