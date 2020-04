Imperia. Un giovane originario di Sanremo, ma abitante a Imperia, è stato multato dai carabinieri che lo hanno trovato in spiaggia intorno alle 17 di ieri. Quando i militari si sono avvicinati per chiedere all’uomo il motivo per cui si trovasse sul bagnasciuga, il giovane ha risposto: «Mi sono appena fatto un bagno».

A questo punto, i carabinieri non hanno potuto far altro che multarlo per inottemperanza al decreto Conte, che prevede sanzioni per chi esce di casa senza un valido motivo. Il tuffo in mare gli costerà caro: 280 euro da pagare entro 30 giorni, che saliranno a 400 se pagherà dopo un mese.