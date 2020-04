Imperia, fuori dal suo comune per andare a fare la spesa: multato residente a Ventimiglia

Imperia. Un cittadino turco residente a Ventimiglia è incorso in una multa da 533 euro per essere stato sorpreso da una pattuglia della Polizia municipale in centro. L’uomo, un 40enne, ha dichiarato agli agenti che era diretto in un supermercato del capoluogo.

Non essendo permesso, però, violare il divieto di uscire dal proprio comune per andare a rifornirsi se non si vive in centri dove non ci sono alternative, ed essendosi recato a Imperia con mezzo privato che costituisce un aggravante, gli è stato elevato un maxi verbale.

A nulla valgono le giustificazioni di voler fare la spesa presso un supermercato più economico.