Imperia. Grazie all’impegno di tutti i suoi operatori sanitari e socio sanitari, la Casa di Cura Sant’Anna continua a svolgere con professionalità e dedizione l’assistenza agli ospiti e pazienti ricoverati in struttura. In questo difficile momento, il riconoscimento e l’apprezzamento del lavoro svolto viene regolarmente testimoniato con piccoli ma preziosi gesti da alcune famiglie degli ospiti, ma anche dalle Istituzioni locali e dalla popolazione imperiese, incoraggiando la Sant’Anna ed i suoi operatori a continuare a lavorare con passione e amore.

Ogni giorno la Casa di Cura Sant’Anna riceve manifestazioni di solidarietà ed affetto sia da parte di parenti e ospiti, attraverso lettere di stima e ringraziamento per l’operato svolto, che attraverso piccoli pensieri e doni dedicati agli operatori che lavorano in struttura. La figlia di una ospite ha offerto 200 mascherine personalmente realizzate a mano, destinate agli operatori per uso personale al di fuori della clinica. Un’azienda farmaceutica territoriale ha gentilmente offerto del gel igienizzante per le mani. A rallegrare e confortare operatori ed ospiti, arrivano iniezioni di dolcezza grazie a cabaret di brioches e focacce, offerti dai panettieri e dai fornitori locali.

Il costante impegno degli operatori della Casa di Cura Sant’Anna, viene ripagato anche dalle manifestazioni di affetto che gli ospiti ogni giorno riconoscono al personale assistenziale. Anche una semplice letterina di dimissioni con i complimenti per le cure ricevute e per la gentilezza che gli operatori hanno dimostrato ogni giorno nei confronti degli ospiti, riempie il cuore degli operatori e li aiuta a continuare a combattere.

Per ricambiare le attenzioni e l’affetto ricevuto, la Casa di Cura Sant’Anna, nel suo piccolo, cerca di aiutare e rimanere al fianco di chi ogni giorno lotta e si impegna per il territorio, avendo donato delle mascherine chirurgiche e dei guanti alle Forze dell’Ordine, anche loro in prima linea a combattere il Covid-19.

Il reciproco sostegno e lo spirito di collaborazione della Sant’Anna è rivolto a tutti i medici, infermieri, operatori sanitari, pubbliche assistenze, forze dell’ordine e a tutti coloro che stanno lavorando attivamente ogni giorno dimostrando silenziosamente il loro impegno, la loro forza e il loro cuore nel fronteggiare questa dura battaglia.