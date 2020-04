Imperia, dirigente comunale contagiato. L’amministrazione: «Adottate tutte le precauzioni»

Imperia. In merito a quanto apparso su alcuni organi di informazione relativamente a un caso di contagio da Covid-19 in Comune, si precisa che la persona in questione è assente da Palazzo Civico da circa tre settimane e ha manifestato i sintomi durante gli ultimi giorni di ferie di cui stava fruendo.

Si ricorda altresì che l’Amministrazione comunale ha adottato ogni provvedimento volto a tutelare la salute dei dipendenti, garantendo al contempo il mantenimento dei servizi: chiusura al pubblico degli uffici, riduzione del personale in presenza attraverso la fruizione di ferie arretrate e congedi, implementazione dello smart working attraverso l’acquisto di pc portatili, dotazione di mascherine e gel disinfettante, potenziamento delle pulizie ordinarie e ripetuta sanificazione straordinaria.

Al dirigente va l’augurio di pronta guarigione da parte di tutta l’Amministrazione comunale.