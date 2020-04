Imperia, dalla quarantena la cantautrice Chiara Ragnini porta avanti il progetto “Homeplay”

Imperia. La chitarra, il divano e uno studio di registrazione casalingo: questi gli ingredienti che la cantautrice ligure Chiara Ragnini, come tanti altri artisti in queste settimane di quarantena, sta utilizzando per dare sfogo alla creatività durante la clausura forzata degli ultimi mesi.

Al lavoro sul nuovo disco in uscita nel 2021, Chiara porta avanti il progetto Homeplay: canzoni buone fatte in casa omaggiando, chitarra e voce, due cantautori importanti con un’interpretazione intima e delicata: Joni Mitchell con la famosa The Circle Game e Mario Panseri con l’intensa Libertè.

«In questo periodo lungo di quarantena la musica ci tiene compagnia - dichiara la cantautrice – ed io dedico queste canzoni al tempo perduto che ritroveremo e, soprattutto, ai miei due bimbi, che impareranno ad abbracciare lo scorrere del tempo e il cerchio della vita, che si chiude per riaprirsi in libertà, nuova bellezza ed emozioni».

Nel corso delle prossime settimane Chiara pubblicherà nuove cover e, nei prossimi mesi, un’anteprima acustica del nuovo album, in uscita il prossimo anno.

Sonorità a cavallo tra pop ed elettronica, testi malinconici e taglienti: è la cifra stilistica di Chiara Ragnini, cantautrice genovese attiva da anni nella scena musicale indipendente. Nel corso degli anni Chiara ha vinto diversi riconoscimenti (Premio Lunezia, Premio InediTO Colline di Torino, Premio Donida) partecipato a festival e rassegne (Il Tenco Ascolta con Club Tenco, Genova per Voi, Collisioni Festival, Casa Sanremo), ottenuto passaggi radiofonici e televisivi (Roxy Bar di Red Ronnie, Mezzogiorno in Famiglia RAI Due, RTL 102.5).

Il primo album, Il giardino di rose (CREA Media, 2011), dal sapore folk-pop, le è valso la stima di pubblico e addetti ai lavori. Un seguito che ha permesso a Chiara di sperimentare una fortunatissima campagna di crowdfunding per il suo secondo disco electro-pop La Differenza (CREA Media, 2017). Attualmente è al lavoro sul terzo album in uscita nel 2021: dieci canzoni inedite dal sapore agrodolce che racconteranno dell’amore, in tutte le sue forme.