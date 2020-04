Imperia. Intensificati da stamattina i controlli da parte dei carabinieri presso le uscite dei caselli autostradali di Imperia Est e Ovest.

L’obiettivo è quello aumentare le azioni di contrasto alla diffusione del coronavirus mediante sanzioni a carico di villeggianti che venissero in Riviera per soggiornare in una seconda casa in vista della settimana di Pasqua.

Già nella notte appena trascorsa la stazione dei carabinieri del capoluogo ha messo in atto massiccio dispositivo di “controlli a tappeto”.