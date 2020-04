Imperia, comitato San Giovanni e Business Network International donano generi di prima necessità alla Cri

Imperia. Il comitato San Giovanni e tradizioni Onegliesi e il Business Network International – capitolo Impero, hanno donato alla Croce Rossa di Imperia un cospicuo quantitativo di generi di prima necessità.

«Ci consentiranno di aiutare le oltre trecento famiglie in difficoltà che si sono rivolte a noi per un aiuto. Ringraziamo il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi e il Business Network international – capitolo Impero, per il prezioso aiuto», dichiara il comitato.