Imperia, asfalti in corso. Rulli in azione in via Molino dei Giusi. Lunedì tocca a via Amendola

Imperia. Lavori di asfaltatura in corso. Si sta concludendo in queste ore il rifacimento del manto stradale in Via Molino dei Giusi. Lunedì sarà invece la volta di Via Amendola e Salita Borgo Peri, terminate le quali le asfaltatrici si sposteranno in Via Fontana Natta e in Via Fontana a Clavi.

Nel piano predisposto dall’Amministrazione Comunale, sono previsti a seguire lavori in Via Diano Calderina, Corso Garibaldi, Viale Matteotti e Via Ronchi Brighei.

“Ci tengo anzitutto a ringraziare gli operai che sono sui cantieri in queste giornate difficili. Sappiamo quanto il tema asfalti sia sentito dalla cittadinanza. Nei mesi scorsi ci siamo occupati, ad esempio, di Via De Geneys, Strada Ciosa, Strada Cason della Guardia, solo per citare alcuni lavori. Stiamo valutando le tante necessità che ci vengono rappresentate perché sono anni che molte strade non vengono manutenute”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Ester D’Agostino.