Imperia, anziano dà in escandescenze e aggredisce i vigili vicino ai banchi del mercato

Imperia. Nella tarda mattinata di oggi un anziano ha dato in escandescenze aggredendo verbalmente una coppia di agenti della polizia municipale all’incrocio tra via XX Settembre e via Cascione.

Non riuscendo i due vigili di servizio presso il vicino mercato agroalimentare a riportarlo alla calma è dovuta intervenire una seconda pattuglia.

Alla fine l’uomo che a quanto pare rivendicava un torto subito al Mercato coperto è stato riportato a più miti consigli senza il bisogno di alcun ricovero.