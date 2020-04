Imperia, allenamenti in casa con Davide Re e i colleghi della Nazionale di atletica leggera

Imperia. La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore allo Sport Simone Vassallo, ha dato il via libera a un progetto digitale per coniugare l’attività sportiva e l’obbligo di restare a casa per l’emergenza sanitaria in corso.

L’imperiese Davide Re, insieme ad altri colleghi della Nazionale, offrirà infatti il proprio tempo e le proprie competenze, mettendo a disposizione una serie di video di esercizi preparati appositamente per tutti quei bambini e ragazzi impossibilitati a praticare attività fisica all’aperto.

A partire da oggi saranno pubblicati sul canale Facebook del Comune di Imperia e sul sito istituzionale i video allenamenti proposti dai diversi atleti, esercizi da fare a casa per allenarsi e divertirsi, destinati ai ragazzi, ma non solo.

I promotori dell’iniziativa sono l’atleta imperiese Davide Re, recordman dei 400 m, Ayomide Folorunso, oro alle Universiadi sui 400 ostacoli, e Martina Caironi, campionessa paralimpica.

«Ringrazio Davide e tutti gli atleti per la ormai consueta disponibilità. Questa emergenza ha costretto tanti di noi a rinunciare a un regolare esercizio fisico. Con questa iniziativa cerchiamo di rimetterci in movimento pur restando tra le mura domestiche. Sicuramente i consigli di campioni così affermati saranno uno stimolo ulteriore anche per chi è abituato a svolgere esercizi» – sottolinea l’assessore Vassallo.

«Spero, speriamo, in questo modo di trasmettere a chi vorrà allenarsi con noi, quanta gioia possa trasmettere lo sport, nel totale rispetto delle regole, rimanendo fra le mura domestiche, e quanto soddisfazione lasci dietro di sé la fatica - commenta Davide Re - Osservando le risposte che ho sui social ogni volta che posto un video dei miei allenamenti, ho sentito l’esigenza di impiegare il mio tempo per qualcosa che potesse – virtualmente – accorciare ancora di più le distanze tra me e chi è appassionato di atletica leggera e, soprattutto, che potesse essere realmente utile».

Qui il link al primo video: https://www.facebook.com/imperiacity/videos/2729888877241963/