Imperia, accusati di aver incendiato camion: carabinieri arrestano tre calabresi

Imperia. Antonio De Marte, 47 anni, il figlio Giovanni, 23 anni e Domenico Gioffrè, 27 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Imperia, al comando del tenente colonnello Pierluigi Giglio, con l’accusa di incendio doloso per aver dato fuoco a un camion della ditta Attisano adibito al trasporto di frutta e verdura.

L’incendio, sulla cui natura dolosa gli inquirenti non avevano mai avuto dubbi, era stato appiccato lo scorso 29 marzo, in piazza Taramasco a Diano Marina. Testimoni oculari avevano infatti dichiarato di aver visto due persone appiccare il rogo e poi darsi alla fuga. Determinanti, però, sono state le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona: attraverso la visione dei filmati, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire agli incendiari. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, in particolare, Giovanni De Marte avrebbe acquistato la benzina da un distributore di carburante poco distante dal luogo dell’attentato, mentre Antonio avrebbe dato fuoco al mezzo e Domenico avrebbe avuto la funzione di palo. Indagini sono ancora in corso per risalire al movente dell’attentato incendiario.

I tre sono finiti in carcere su ordine di custodia cautelare disposta dal gip di Imperia su ordine della Procura.