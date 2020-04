Il successo della Spagna di Del Bosque al mondiale in Sudafrica

Con i campionati di calcio attualmente fermi e un calendario ancora incerto sul recupero della stagione di Champions League, per gli appassionati di sport e più in particolare gli amanti del calcio, è il momento di ripercorrere i momenti che hanno distinto e caratterizzato l’ultimo decennio, quello che va appunto dal 2010 per terminare nel 2019. Decennio che a livello calcistico era iniziato con la prima vittoria, in termini di Nazionale, per la Spagna durante l’edizione della Coppa del Mondo disputata in Sudafrica. La 19esima edizione del torneo, vedeva il Sudafrica come Paese ospitante, mentre la Nazionale azzurra di Marcello Lippi era la squadra campione in carica,

che tuttavia deluso non poco, per prestazioni e risultati. Fu un’edizione particolare di questa competizione FIFA, che valse alla Spagna di Vicente Del Bosque, la sua prima storica vittoria.

La finale di Johannesburg tra gli Orange e le Furie Rosse

In finale le Furie Rosse affrontarono l’Olanda di Bert van Marwijk, imponendosi solo dopo i tempi supplementari, grazie alla rete realizzata da centrocampista Andrés Iniesta, al 118esimo minuto di gioco. Per l’Olanda si trattò invece della terza finale persa, nella sua storia dopo le edizioni della Coppa del Mondo del 1974 e del 1978. La formula del torneo, fu sempre quella entrata in vigore durante l’edizione francese del 1998, con 32 squadre e la struttura composta da otto gironi all’italiana. Ai quarti di finale ci furono due impreviste eliminazioni, per l’Argentina e il Brasile, rispettivamente contro Germania e Olanda. La Germania, dopo l’eliminazione di Italia, Brasile e Argentina, era giustamente considerata tra le squadre maggiormente quotate per quanto riguarda la vittoria finale, mentre Olanda e Uruguay, le altre due semifinaliste, erano date testa a testa, confermando di fatto nel risultato finale, quanto pronosticato in termini di scommesse calcio secondo i principali bookmakers del periodo. Fu la semifinale più intensa, sia per quanto riguarda il gioco, che il risultato finale, che decretò la vittoria dell’Olanda contro l’Uruguay. Tra le delusioni di questa edizione ci furono anche Portogallo e la solita Inghilterra, che non furono in grado di andare oltre gli ottavi di finale.

Una squadra che è entrata di diritto nella storia del calcio mondiale

La formazione titolare della Spagna, è probabilmente tra le più famose degli ultimi tempi, per via dell’elevato numero di campioni che militavano nel Real Madrid e nel Barcellona, esprimendo la supremazia del tiki-taka e della filosofia di gioco a tutto campo, resa famosa dal tecnico Pep Guardiola e importata con grande successo da Del Bosque. Giocatori come Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta e Fabregas, sono il corrispettivo iberico della nostra formazione del mondiale vinto in Germania, con una differenza importante, visto che questi giocatori avevano già vinto i campionati europei del 2008 e che in termini di club avevano già trionfato in Champions League, alternando i successi del Real Madrid a quelli del Barcellona. Una generazione di calciatori spagnoli che è entrata di diritto e in modo legittimo nella storia del calcio mondiale, imponendosi per la prima volta in un mondiale disputato nel continente africano. Un’edizione probabilmente non memorabile come quella del 2006, ma che dimostrò lo strapotere del calcio spagnolo a livello globale.