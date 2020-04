Il sindaco Scullino balla su un terrazzo del centro storico e a Ventimiglia scoppia la polemica

Ventimiglia. Uno scatenato Gaetano Scullino balla su un terrazzo del centro storico di Ventimiglia, a stretto contatto di persone senza mascherine. E’ il video, divenuto virale sui social, che immortala la performance del sindaco. Un’esibizione che non è passata inosservata a molti cittadini, che hanno stigmatizzato il comportamento di Scullino.

Il sindaco, che da tempo invita tutti a stare a casa per rispettare i decreti governativi contro il rischio di contagio da Covid-19, è munito di guanti e mascherina ma si trova comunque (per una visita non istituzionale) al di fuori del proprio domicilio. E, soprattutto, con persone che non indossano nessuna precauzione.

Un “dj-set” giudicato inopportuno dai più: gli attacchi rivolti al sindaco, sui social, non sono mancati.