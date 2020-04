Il sindaco Scullino balla su terrazzo, Pd e Ventimiglia in Movimento: «Comportamento inqualificabile»

Ventimiglia. I gruppi consiliari Pd e Ventimiglia in Movimento commentano il comportamento del sindaco Gaetano Scullino, che ha ballato su un terrazzo del centro storico, a stretto contatto di persone senza mascherine.

«Inqualificabile il comportamento del sindaco Scullino quando da settimane tutti i ventimigliesi rispettano ordinanze più restrittive che altrove. Di per sé l’iniziativa della signora può rappresentare un momento collettivo di svago ma appare assai inopportuno, in questo contesto, la partecipazione del Sindaco che, alla faccia dei sacrifici e delle rinunce di tutti noi, non rispetta una lunga serie di norme. Non meno grave risulta che il sindaco neghi di aver partecipato di proposito quando, invece, era stato annunciato dalla stessa ospite al mattino su Facebook.

Le Istituzioni dovrebbero dare l’esempio nel rispetto di sacrifici e sofferenze di milioni di cittadini e del lavoro di migliaia di operatori sanitari, che montavano di turno mentre Scullino ballava.

Oltre all’ilarità che può suscitare il video in un primo momento, va fatta una seria riflessione sull’adeguatezza della figura che dovrebbe essere la guida della nostra città: al momento totalmente inadeguata».