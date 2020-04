Il settore del gioco online e del gioco di tipo fisico in Italia per il 2020

Attraverso la pubblicazione del dossier dell’Italia delle Slot 2, realizzato dal Gruppo GEDI, è stata realizzata una precisa ed esaustiva mappatura, di quello che è il fenomeno del gioco d’azzardo in Italia. Grazie a questi dati è possibile conoscere, a livello territoriale, quali sono i comuni e le città dove si gioca di più, quali sono i trend e quali le preferenze di un pubblico, che nel corso degli ultimi dieci anni è aumentato, per quanto riguarda l’intera filiera del gioco legale nel nostro Paese.

I dati che riguardano il comune di Imperia per le attività del gioco

Analizzando qui i dati del comune di Imperia, andiamo a vedere come la spesa relativa al gioco per ogni abitante, quindi pro-capite ammonti a 1.157 euro a fronte di un reddito di circa 20.000 euro, su una popolazione censita sui 43.000 abitanti, cifre che possono variare con una percentuale di errore attestata su base statistica tra il 3 e il 7%, che quindi costituisce un campione veritiero, ma che serve solo per avere un quadro della situazione. Secondo questo dossier Imperia occupa la posizione numero 1.442 sui 7954 comuni italiani presi in analisi. Il dato più interessante riguarda però quello che mette a confronto i comuni delle stesse dimensioni, dove Imperia si colloca al post 1337 su 7090 comuni con un massimo di 50mila abitanti residenti.

Le cifre complessive per quanto riguarda il comune di Imperia durante il 2017

Questi sono i numeri generici, mentre quelli che danno la dimensione effettiva del fenomeno del gioco ci dicono di una spesa complessiva pari a 48,9 milioni di euro, lungo il 2017, con vincite che si attestano sui 37,25 milioni di euro. Numeri che stanno perfettamente in linea con la media nazionale, sia di giocate che di vincite realizzate. Il fatto stesso di occupare questo posto in classifica, pone la città di Imperia in una posizione mediana che la rende perfettamente a metà del guado, tra un comune virtuoso e uno invece poco performante.

Il fenomeno del gioco e delle slot machine in Italia

Il fenomeno del gioco e delle slot machine in Italia ha assunto dimensioni sempre più importanti, sia per quanto concerne il circuito del gioco fisico, ma anche per quanto riguarda il fenomeno crescente del gioco online, che durante il 2019 ha effettuato un balzo, in termini di punti percentuali, passando dal 9-11% del 2018, fino al 12-14% dell’anno che si è appena concluso. Bisogna ricordare come la raccolta di questi dati venga realizzata nel corso del tempo e subisca dei normali tempi di analisi, che vanno presi con le dovute precauzioni, prima di essere diramati.

I dati e le percentuali di gioco online in Italia per il 2019

Tuttavia c’è un dato costante che interessa il settore del gioco online, che riguarda la percentuale di utenti attivi, i quali utilizzano principalmente le app di gioco per smartphone e tablet. Parliamo di una massa critica che si attesta, sempre per il 2019 intorno al 70-72%, mentre durante l’anno precedente il numero era tra il 65 e il 67%. E’ interessante fare un ulteriore confronto tra i giochi fisici più praticati e quelli del comparto legato al gioco e ai casinò digitali. Per il gioco fisico, legato alla provincia di Imperia, vediamo come vi sia un dato in linea con quello nazionale, di tutto il territorio italiano, visto che sono le slot machine di categoria AWP e VLT a tenere banco, con 12.8 milioni di euro, a cui seguono eurojackpot, ippica nazionale e concorsi pronostici e sport. Tutto questa filiera oggi si trova sia sul mercato fisico, sia su quello del circuito digitale. Cambiano però le dimensioni e le proporzioni dei numeri.

Quali sono i giochi più praticati per il mercato del casinò digitale in Italia

Parliamo infatti di cifre che nel migliore dei casi viaggiano tra il 12 e il 16%, mentre guardano al ribasso, possono scendere anche tra il 10 e il 7%. Tuttavia si tratta di una nicchia di pubblico ben targetizzata, la quale conosce bene tale circuito e atterra sui siti con le idee piuttosto chiare. I dati indicano che vi sia stata una crescita sia per i giochi di abilità come il blackjack e il baccarat, sia per giochi di fortuna come le slot machine, i dadi e la roulette; per quanto riguarda l’offerta delle slot digitali, bisogna ricordare come i casinò online siano in grado di offrire maggiore sicurezza e trasparenza, rispetto alla sale di gioco fisico che possono più facilmente essere soggette a manomissione e cattivo funzionamento, ma la cosa che rende più intrigante oggi il gioco online è determinato dal payout. Per chi è inserito in questo discorso, legato al gioco digitale, si tratta semplicemente di una conferma, mentre per tutti i neofiti, bisogna dire che il circuito del gioco digitale e dei casinò online, oggi sia capace di offrire condizioni migliori e più agevoli, per tutte le persone che effettuano una iscrizione su questo tipo di portali.

Considerazioni finali sull’industria del gambling italiana

La filiera del gioco in Italia si divide per segmenti specifici, visto che inizialmente il primo gioco di grande impatto e successo è stato quello del poker digitale. Con la venuta delle prime poker room, il fenomeno del Texas Hold’Em ha raggiunto dimensioni di popolarità, mai viste in Italia, un Paese dove in genere si giocava massivamente più a poker classico e ad altri giochi come ad esempio il baccarat o la roulette. Ci sono stati però dei cambiamenti di forma e di sostanza, senza contare il fatto che la popolarità del gioco è cresciuta e con essa anche il suo pubblico, composto per metà da appassionati, esperti e professionisti del gioco, ma anche da semplici curiosi, utenti occasionali che grazie all’hype mediatico, si sono affacciati per la prima volta al circuito del gioco digitale. Una vera tendenza che è durata all’incirca 8-9 anni, mostrando come il mercato italiano sia stato uno dei più ricettivi a livello internazionale per il settore del casinò digitale.