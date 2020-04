Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host dona un concentratore di ossigeno alla Fondazione Zitomirski

Bordighera. Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host ha donato un concentratore di ossigeno, dal costo di circa 1200 euro, alla Fondazione Rachele Zitomirski, che gestisce una residenza sanitaria assistita a Vallecrosia. A richiedere il dispositivo, che produce ossigeno nel momento dell’utilizzo, è stata proprio la fondazione. Il Lions Club non si è tirato indietro: appresa la necessità della Rsa, ha provveduto a raccogliere i fondi per l’acquisto del macchinario, così come già aveva fatto il mese scorso procurando mascherine ffp2 per la fondazione San Giuseppe Onlus di Bordighera.

«Il vostro impegno ad aiutarci, in un momento di emergenza sanitaria, nell’acquisto di un concentratore di ossigeno per la Rsa Casa Rachele di Vallecrosia è stato sinceramente apprezzato e ci riempie di orgoglio», ha scritto il presidente della Fondazione, Rocco Noto, ai soci del Club bordigotto. «Vi ringraziamo per il vostro generoso supporto – ha aggiunto – ai nostri fini che vogliono riuscire a mettere l’anziano al primo posto attraverso la nostra assistenza quotidiana. Con l’aiuto di persone come voi, siamo certi che, anche in questo difficile momento, #andràtuttobene».