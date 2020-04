Ventimiglia. L’amministratore del gruppo Facebook “Ventimiglia Consiglia“, Emanuele Borella, e il moderatore Nicolò Bonadonna, hanno acquistato e donato guanti e mascherine a chi, in questo momento, è in prima linea nella battaglia contro il Covid-19.

In particolare, sono stati distribuiti 520 pezzi tra guanti in nitrile e mascherine chirurgiche, così suddivisi: 80 paia di guanti e altrettante mascherine alla Protezione Civile di Ventimiglia; 50 paia di quanti e 50 mascherine alla Rsa Chiappori di Latte e altrettanti presidi alla Spes cittadina. Quaranta mascherine e 50 paia di guanti sono andati all’associazione Ponente Emergenza di Bordighera e altrettanti dispostivi di protezione individuale saranno consegnati in giornata alla Rsa Il Faggio di Ventimiglia.

«In questo momento di crisi abbiamo deciso di dare una mano alla città – dicono Borella e Bonadonna - L’idea iniziare era quella di regalare mascherine abbinate ai guanti alla popolazione. Ma la consegna del nostro ordine è arrivata in ritardo. Nel frattempo è giunta notizia che la Regione Liguria le avrebbe consegnate gratuitamente alla popolazione così, appena arrivate, le abbiamo divise tra gli enti che ne avevano più necessità».