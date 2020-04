Il Covid-19 stoppa i lavori del porto: chiuso il cantiere a Ventimiglia

Ventimiglia. E’ stato chiuso a causa dell’emergenza Covid-19 il cantiere del porto di Ventimiglia, atteso da anni e ora con i lavori alle battute finali.

Fino al 13 aprile, gli operai non potranno accedere al cantiere, in ottemperanza alla normativa contenuta nel decreto del premier Conte.

Come stabilito dal governo, infatti, il porto turistico non rientra tra le cosiddette opere “essenziali”, anche se sarebbe stato possibile far rispettare il distanziamento sociale tra gli operai.