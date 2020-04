Il campione sanremese di bodybuilding Dennis Giusto sostiene raccolta fondi de “Il Ponente si muove”

Sanremo. Il campione di bodybuilding Dennis Giusto si unisce all’iniziativa promossa da Gabriele Chiappori de Il Ponente si muove finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl1 Imperiese.

«Voglio unirmi alla grande iniziativa per donare un ventilatore polmonare all’ospedale di Sanremo e alla Croce Azzurra di Vallecrosia - dice in un video messaggio postato su Facebook il campione Dennis Giusto, che ha calcato tantissimi palchi a livello internazionale diventando campione del mondo, mister universo e campione italiano - Visto che ho sempre aiutato tutti a mettersi in forma e ho aiutato atleti a vincere, volevo chiedervi di unirci tutti insieme donando qualcosina per sostenere questa iniziativa».

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IBAN IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario: Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)

E’ possibile effettuare donazioni anche tramite carta di credito sul portale