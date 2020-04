Il campione MMA e testimonial Sanremese Danovaro mette fuori combattimento tre balordi

Milano. Disavventura per il testimonial della Sanremese Bruno Danovaro – imbattuto campione di arti marziali – e soprattutto tre balordi che non sapevano con chi avevano a che fare. Secondo quanto lui stesso testimonia, mentre stava tornando a casa dal suo turno di volontario in Croce Rossa, è stato avvicinato da tre malintenzionati, che hanno tentato di rubargli il portafoglio. Mal gli ne colse, perché non sapevano di trovarsi davanti una vera e propria macchina da guerra, esperto judoka e non solo. Morale: il trio è finito all’ospedale e Danovaro, dopo la testimonianza rilasciata ai carabinieri, è tornato a casa.