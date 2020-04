I movimenti giovanili dei partiti liguri uniti contro il coronavirus, al via raccolta fondi per l’ospedale Policlinico San Martino

Genova. «La battaglia contro il coronavirus è una sfida comune, in cui tutti dobbiamo fare la nostra parte. Per questo pensiamo che anche noi giovani, impegnati nella militanza politica, nonostante differenti visioni politiche, ci uniamo per sostenere chi affronta quotidianamente questa emergenza.

Lanciamo, quindi, una raccolta fondi che sarà interamente devoluta all’ospedale Policlinico San Martino, centro di riferimento per la sanità ligure e in prima linea, per numero dei casi, nella lotta al virus. Un piccolo gesto da parte di tutti fa sempre la differenza» – dicono Giovani Democratici, Lega Giovani, Millennials, Federazione Giovani Socialisti, Forza Italia Giovani, Movimento Giovanile della Sinistra, Gioventù Nazionale e Sinistra Universitaria Genova.

Di seguito le coordinate bancarie per le erogazioni liberali:

INTESTAZIONE: IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

IBAN: IT02Y0617501594000002390480

CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE EMERGENZA COVID 19

SWIFT (per donazioni dall’estero): CRGEITGG