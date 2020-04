Giornata mondiale per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assemblea online tra Uiltec di Liguria e delegati sindacali

Genova. Nella giornata mondiale dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la Uiltec della Liguria si è riunita in video conferenza con oltre 40 delegati e quadri sindacali per discutere di sicurezza al tempo del Covid-19.

Presente, oltre al segretario generale Salvatore Balestrino, organizzatore dell’evento, anche il segretario generale Uiltec, Paolo Pirani, che ha espresso soddisfazione per la tempestività con cui il territorio si prende cura della propria comunità: «Parliamo di riapertura ma molte aziende, purtroppo, non riapriranno. Chiediamo al governo il sostegno al reddito, a partire dalla nostra proposta di avere una cassa al 100 per 100, investimenti e sostegno alle imprese. Situazione quella emergenziale che affrontiamo con ottimismo, tenacia e consapevolezza, ascoltando i lavoratori da remoto, proprio come ci è possibile. Intanto,così, teniamo in piedi la nostra comunità. Siamo rimasti in campo con moltissimi accordi per una battaglia importante contro il coronavirus, grazie anche al lavoro fatto in precedenza con l’elezione dei mille delegati alla sicurezza. Questo è avvenuto grazie all’impegno della Uil e della Uiltec, che sul tema della sicurezza hanno avuto sempre grande sensibilità».

A moderare l’ assemblea virtuale il segretario generale Uiltec Liguria, Salvatore Balestrino, che ha detto: «Salute e sicurezza, oggi siamo gli unici, forse in Italia, a poterla fare on line perché da anni non abbiamo mai lasciato la presa. Nonostante il periodo di difficoltà, noi saremo sempre in campo con gli strumenti a nostra disposizione per non abbassare mai la guardia sul grande tema della sicurezza, che per noi significa responsabilità sociale».

Erano presenti anche: Marco Lupi, responsabile SSA Uiltec nazionale, Daniela Piras, segretario nazionale Uiltec, Simone Palmieri, coordinatore RLS Uiltec Liguria, Igor Bonatesta, formatore Uiltec.