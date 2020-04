Genova, scadenza del bollo prorogata e contributi per pesca e agricoltura. L’intervista a Piana

Genova. La proroga, al 31 luglio, della scadenza dei bolli auto e lo stanziamento di 1 milione di euro per il comparto pesca e agricoltura, vitale quanto penalizzato dalla crisi in Liguria. Sono i temi centrali del consiglio regionale di oggi. A parlarne, spiegando alcuni punti all’ordine del giorno dell’assise, è il presidente del consiglio Alessandro Piana (Lega).

Oltre ai contributi e agli aiuti che la Regione ha deciso di mettere in campo per fronteggiare l’emergenza economica portata dal coronavirus, Piana ha anche parlato della decisione del governo centrale di far slittare in autunno le elezioni regionali.