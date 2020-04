Genova, oggi il primo consiglio regionale telematico. L’intervista al presidente Alessandro Piana

Genova. Si riunirà alle 11 il primo consiglio regionale telematico della Liguria. Tanti i punti all’ordine del giorno di questo primo assise “a distanza”. Fondamentale, per la realizzazione dello stesso, l’impianto fornito da Liguria Digitale. Ne parla, in una intervista via Skype, il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana (Lega).