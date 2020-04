Bordighera. Giorgia Meloni ha chiesto ai dirigenti di Fratelli d’Italia di stare vicino a chi, per garantire la sicurezza e la salute di tutti, continuerà a lavorare anche durante questi giorni di festività pasquale. Il Circolo di Bordighera tramite il suo presidente Alessandro Panetta ha quindi aderito all’appello attivamente mettendo in atto la consegna di prodotti della tradizione pasquale come la colomba a chi lavora per tutti noi ovvero gli operatori sanitari in turno al Saint Charles, forze dell’ordine e protezione civile.

Si ringrazia in particolare la protezione civile di Bordighera e la sua bravissima presidente Mariella Marongiu che ha reso possibile le consegne nella massima sicurezza e rispetto delle norme. «Stare vicino a chi rischia la salute per difendere la nostra è un dovere oltre che un onore, avremmo voluto ripetere l’iniziativa in tutti i comuni liguri ma le difficoltà a farlo in sicurezza sono molte, abbiamo quindi scelto di farlo in alcuni comuni dove grazie al tramite della protezione civile i nostri militanti non hanno dovuto accedere alle zone a rischio, ringrazio il circolo di Bordighera ed in particolare il presidente Alessandro Panetta e il dirigente Massimo Fonti per avermi permesso di partecipare in prima persona a questa iniziativa, piccola ma molto significativa dei sentimenti che proviamo e la gratitudine che abbiamo nei confronti di tutti gli angeli custodi che in questo momento operano per la sicurezza delle nostre famiglie. Buona Pasqua anche da Fratelli d’Italia» – dichiara Massimiliano Iacobucci.