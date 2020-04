Forza Italia, Antonello Lacala è il nuovo coordinatore di Bordighera

Bordighera. Nominato il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia. Si tratta di Antonello Lacala, molto noto in città per la sua attività di sommelier e cultore di vini francesi ed internazionali, direttore e Maitre di notissime strutture turistiche e ricettive in Costa Azzurra e a Monte Carlo. E’ stato vice Segretario cittadino di Alleanza Nazionale a Vallecrosia. sposato con Stefania è papà di Clara di due anni e mezzo. E’molto attivo anche nel club Lions Ottoluoghi.

«Già da qualche tempo nelle fila di Forza Italia Lacala -dice il commissario provinciale azzurro Simone Baggioli – sarà sicuramente un valore aggiunto al gruppo forzista provinciale che sta crescendo quotidianamente, con entusiasmo e spirito di squadra. Sono convinto che Antonello, con forza e caparbietà, saprà dare nuovamente lustro al nostro partito a Bordighera».

«Devo ringraziare Simone Baggioli perché il suo entusiasmo ha colpito anche me. Non è stato difficile accettare questa sfida, perché sono convinto che dopo le varie vicissitudini interne degli ultimi anni Forza Italia possa di nuovo ambire ad un posto centrale sia nella coalizione che nella vita della gente. Che sia un progetto serio lo dimostra il fatto che Patrizia Badino sia scesa dal carro dei vincitori per correre con noi e cominciare un nuovo cammino insieme. Ringrazio anche i nostri parlamentari, soprattutto Giorgio Mulè che si dimostra entusiasta, sempre presente e vicino ai problemi delle persone. Per me è un onore far parte di questa grande famiglia», commenta Antonello Lacala.

«L’attività politica e amministrativa di Forza Italia-prosegue Baggioli – in provincia di Imperia prosegue con frenesia per tutelare le famiglie e le imprese in questa grave situazione dettata dall’emergenza sanitaria Covid-19, con un occhio di riguardo all’immediato futuro. In particolare la preoccupazione è legata all’impatto che questa emergenza sanitaria avrà sull’economia del nostro territorio e per la conseguente tenuta psicologica dei cittadini. Vi è una stretta collaborazione tra i vari comitati cittadini e quello provinciale con i nostri parlamentari liguri, Giorgio Mulè, Roberto Bagnasco Roberto Cassinelli oltre al nostro coordinatore Regionale Carlo Bagnasco» prosegue Baggioli.

«Tutti i commissari cittadini e i gruppi consiliari -conclude Simone Baggioli – si stanno adoperando quotidianamente per collaborare con le Amministrazioni, dando disponibilità al confronto proponendo soluzioni per il trasferimento delle tasse e delle Imposte comunali al 2021 in modo tale da dare più respiro alle attività produttive. Nonostante questo impegno da parte di tutte le Donne e gli Uomini di Forza Italia, stiamo proseguendo il lavoro di individuazione dei Referenti di Partito nelle varie Località della Provincia di Imperia, in modo tale da avere “orecchio” sull’intero territorio, ascoltando le istanze dei nostri concittadini, facendo eco alle esigenze della collettività».