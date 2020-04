Formula 1 al tempo del coronavirus, il monegasco Charles Leclerc vince il Gp virtuale d’Australia

Monaco. Il monegasco Charles Leclerc ieri ha vinto il Gp virtuale d’Australia.

Nel pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus cambia anche la Formula Uno, il pilota della Ferrari ha infatti preso parte a Virtual Grand Prix Series, basato sul videogioco F1 2019: «La prima vittoria della stagione – scrive Leclerc sui social - È stato molto divertente, spero che vi siate divertiti a guardarmi dal vivo ovunque siate nel mondo e spero che così renderemo questi momenti difficili un po’ più felici».

Il giovane pilota ha corso una gara di 29 giri sul circuito di Albert Park conquistando il podio davanti a Christian Lundgaard (Renault F2) e George Russell (Williams). Una corsa diversa dal solito per il monegasco che ha affrontato in pista pure suo fratello minore, Arthur Leclerc, che si è classificato in quarta posizione.

Hahaaa, 1st Win of the season ! This was very fun, I hope you had fun watching me live wherever you are in the world, but take care of yourself and I hope we make this difficult times a bit happier. ❤️ pic.twitter.com/6igWCL81p9

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 5, 2020