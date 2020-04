Monaco. Il monegasco Charles Leclerc trionfa al Gp virtuale di Cina.

Nel pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus cambia anche la Formula Uno, il pilota della Ferrari, dopo aver vinto il Gp virtuale d’Australia, ieri ha preso parte a F1 Virtual Grand Prix e dalla propria abitazione ha gareggiato e conquistato il podio.

«Mi sto divertendo moltissimo a giocare e trasmettere in streaming e mi diverto ancora di più quando vinco – scrive Leclerc su Twitter – Ma le celebrazioni post gara sono in qualche modo un po’ diverse. Spegnere il computer e andare a cucinare pasta in bianco è un po’ meno glamour di spruzzare champagne sul podio».

I’m actually enjoying very much playing, and streaming. And I enjoy it even more when I win. But the post race celebrations are somehow feeling a bit different. Switching off the computer and go cook white pasta is a bit less glamour than spraying champagne on the podium

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 19, 2020