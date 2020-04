Fondi scuola, Giovani Democratici Liguria attaccano Toti: «Evidente sproporzione tra pubblica e privata»

Genova. «È singolare che la giunta regionale guidata da Giovanni Toti abbia deciso che dei 3,5 milioni di euro

messi a disposizione dal fondo sociale europeo per l’aiuto all’acquisto di strumenti digitali destinati allo svolgimento della didattica ben 1 milione di euro sia stato messo a disposizione per le famiglie con figli iscritti alle scuole paritarie (istituti privati) mentre solo 1,5 milione per le famiglie con figli iscritti scuole pubbliche» – affermano i Giovani Democratici Liguria.

«Sottraendo infatti dal calcolo le scuole dell’infanzia e confrontando i dati si evince come ci sia un’evidente sproporzione: 171.792 studenti delle scuole pubbliche riceveranno un teorico contributo di 9,87 euro a testa mentre i 21.736 studenti delle scuole private ne riceveranno 107,53 a testa. Governatore Toti, pensa davvero che gli studenti delle scuole private valgano dieci volte in più rispetto agli studenti delle scuole pubbliche?» – commentano i Giovani Democratici Liguria.