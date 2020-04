Flavio Di Muro (Lega): «In provincia dati allarmanti, vicino agli operatori sanitari»

Sanremo. Ospite di Riviera 24 in collegamento via Skype il deputato della Lega Flavio Di Muro. Il parlamentare imperiese ha parlato sia della sua esperienza da pendolare della politica dalla città di confine alla Capitale in epoca di coronavirus.

Al centro del colloquio l’emergenza pandemica ed economica, in particolare per quanto riguarda le problematiche dei frontalieri e del comparto floricolo e turistico.

A proposito del decreto “Cura Italia” che ha escluso le testate locali on line per quanto riguarda le misure economiche Flavio Di Muro ha detto: «La salvaguardia dell’informazione locale che fate voi è una una esigenza per garantire il maggior pluralismo possibile. Abbiamo, come Lega, presentato emendamenti in questo senso. Le testate on line locali danno voce a tutti, ricordiamolo».

La regia è di Jacopo Gugliotta.