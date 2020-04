Fiera del Libro di Imperia la Aimo: «Facciamola a fine luglio con presentazioni in streaming»

Imperia. «Stiamo cercando di posticipare la Fiera di due mesi facendola slittare a fine luglio in un formato più leggero ma sempre nel rispetto delle regole e tutelando la salute». Luciangela Aimo, presidente della Fiera del Libro di Imperia giunta alla diciannovesima edizione che si tiene nel cuore del centro storico Porto Maurizio con il supporto di Paola Savella di Espansione Eventi, inizialmente programmata tra la fine di maggio e lunedì 1 giugno, confida di poter recuperare l’evento nell‘ultimo fine settimana di luglio.

«Ovviamente – prosegue la Aimo – non si potranno tenere i caffè letterari, Nè allestire l’Oasi del Gusto e nemmeno la tensostruttura di piazza Serra. Pensiamo a presentazioni concentrate in due o tre punti alle quali chi vorrà potrà partecipare rispettando le regole di distanziamento e per chi non potrà intervenire pensiamo a una trasmissione in streaming».

Si perderebbe, comunque, molto del contatto diretto tra autore e pubblico, firmacopie e stretta di mano ma sarebbe comunque un modo di condurre in porto altrimenti destinata a dare l’appuntamento al 2021. E per quanto riguarda le bancarelle? «Gli editori si sono già resi disponibili mettendo a disposizione fornendo un testo in visione da sfogliare con i guanti e vendendo la singola copia avvolta nel cellophane».

Tra gli ospiti dell’edizione 2020 dedicata a “Un Mondo di MARE ” non solo acqua salata ma tanto, tanto di più erano previsti il regista Enrico Vanzina, il giudice Carlo Nordio, i giornalisti Antonio Padellaro e Annalisa Chirico, i politici Giuseppe Civati, Carlo Becchi e il comico Giobbe Covatta.