Fase 2 a Vallecrosia, tutte le regole da osservare

Vallecrosia. il sindaco Armando Biasi ha firmato una nuova ordinanza in data odierna, in cui ha stabilito:

– di mantene la chiusura dei parchi e giardini pubblici e vietare le aree verdi pubbliche l’utilizzo delle zone attrezzate con strutture ludiche e dell’impiantistica a libera fruizione;

– di consentire il libero accesso alle “spiaggie”, dalle 6:00 alle 22:00 in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell’ambito del Comune di Vallecrosia;

– l’uso di idonee dotazioni di protezione personale (mascherine e guanti) per accedere agli esercizi commerciali, posta, banche e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto un luogo generalizzato di persone;

– ai titolari e/o gestori di attività commerciali e ai responsabili di altri luoghi aperti al pubblico, di inibire l’accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all’esterno dei locali, in modo visibile all’utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza;

– la riapertura al pubblico del Cimitero comunale, esclusivamente con orario 10-12 e 15-18; i frequentatori potranno accedervi individualmente e con l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione personale di cui al precedente punto 3, mantenendo, sia all’accesso che all’interno, la distanza intepersonale di almeno un metro ed evitando assembramenti. Viene comunque garantita l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione; i w.c. pubblici all’interno del Cimitero restano chiusi;

– di istituire nella parte perimetrale di uso pubblico della Casa di Riposo “Rachele – Fondazione Zitormiski” sita in via San Rocco, vista la conformazione della recinzione della struttura, un corridoio di sicurezza con gli ospiti della casa di riposo, mentre questo frequentano gli spazi aperti della stessa;

– di consentire, dalle ore 6:00 alle ore 22:00, la pesca sportiva e/o ricreativa in mare, in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell’ambito del Comune di Vallecrosia, lungo la “battigia”, poiché io territorio comunale non dispone di molo, banchine e pennelli, osservando comunque una distanza di 20 mt. da altri “pescatori”; dalla data del 01.05.2020 detta attività dovrà svolgersi nell’osservanza di quanto disposto dall’art.8 dell’Ordinanza di Sicuerezza Balneare n. 20/2018 emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.