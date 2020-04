Famiglia piemontese raggiunge Ospedaletti: cacciata dai residenti

Ospedaletti. Una famiglia di piemontesi che ieri sera, in barba al decreto Conte che vieta gli spostamenti, aveva raggiunto il proprio appartamento in un condominio della Città delle Rose, è stata allontanata dai residenti, che hanno protestato a gran voce fino a convincere gli occupanti della seconda casa a tornarsene in città. Nella tarda serata, infatti, i piemontesi sono risaliti a bordo della propria auto per il viaggio di ritorno.

Del fatto, questa mattina, sono stati avvisati i carabinieri di Ospedaletti che ora compieranno i dovuti accertamenti per identificare i protagonisti della vicenda.