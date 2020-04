Imperia, addio a Mauro Macchi: aveva insegnato a giocare a tennis a Carolina di Monaco

Imperia. Era stato il più giovane istruttore di tennis diplomato in Italia Mauro Macchi e negli Ottanta era stato il maestro, tra gli altri, anche di Carolina di Monaco.

Mauro Macchi, conosciutissimo nel capoluogo, in particolare a Porto Maurizio per i suoi trascorsi tennistici e per essere stato anche un grande appassionato del mondo della Finanza è mancato all’ospedale di Sanremo. Da anni viveva in casa di riposo.