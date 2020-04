Fabio Natta, sindaco di Cesio: «Noi come marescialli in guerra»

Imperia. Il sindaco di Cesio Fabio Natta, ospite via Skype ha parlato delle preoccupazioni legate all’emergenza sanitaria in corso, in particolare nei piccoli comuni e a proposito dei focolai scoppiati nelle case di riposo anche dell’entroterra.

Per quanto riguarda il “dopo” Natta anche in qualità di vicepresidente Anci Liguria, l’associazione dei comuni ha detto: «Pensiamo alla Fase 3, a tagliare l’apparato burocratico e a rendere più efficiente la catena Stato centrale, Regioni e comuni».

L’ex presidente della Provincia ha paragonato il ruolo dei sindaci a quello dei marescialli durante i conflitti.