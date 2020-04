Taggia. Fabio Fognini ospite della quarta puntata di EPCC Live, il talk show condotto da Alessandro Cattelan.

L’armese, che ora è fermo a causa della quarantena forzata per emergenza sanitaria da coronavirus, ha raccontato come passa il tempo a casa: «All’inizio la quarantena è stata dura. I primi dieci giorni volevo spararmi, poi piano piano mi sono involucrato bene nella famiglia e ora ci dividiamo i compiti in casa con Flavia».

Il tennista di Arma di Taggia in questo periodo sfida a colpi di racchetta in casa la moglie, Flavia Pennetta, immortalando i momenti su Instagram: «Con il nuovo decreto dal 4 maggio potrò giocare assieme a lei, come prevede la fase 2. Mi ha infatti chiesto mille volte di giocare insieme».

Fognini non ha smesso però di giocare a tennis, sta infatti partecipando al Madrid Open Virtual Pro: «Ho perso contro Tsitsipas ma poi ho vinto contro Tiafoe».

Infine Fabio ha preso parte alla “sfida virtuale” lanciata da Alessandro Cattelan: una gara di palleggi con racchetta da tennis alla quale ha partecipato anche Lorenzo, enfant prodige di palleggi, che alla fine si è aggiudicato la vittoria. Il giovane è infatti riuscito a fare 189 palleggi, rispetto a Fognini che ne ha fatti 170 e a Cattelan che è arrivato a 90.